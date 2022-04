Analitycy spodziewają się podwyżki stóp procentowych o 75 punktów bazowych do 4,25 proc. na posiedzeniu RPP, które odbędzie się w najbliższą środę, 6 kwietnia.

W ramach najnowszej prognozy ekonomiści z Goldman Sachs oczekują, że do końca 2022 roku referencyjna stopa procentowa wzrośnie co najmniej do 5,5 proc.

“Złoty odzyskał część strat poniesionych w związku z wojną w Ukrainie, a intensywność presji cenowej na surowce osłabła, jednak inflacja w Polsce wciąż nie jest pod kontrolą. Oczekujemy, że silna dynamika wzrostu cen utrzyma się także w kolejnych miesiącach” - napisali analitycy w notatce.