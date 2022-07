Górnicze spółki dołują WIG20

O godz. 15.00 kurs JSW spadał o 12,9 proc., a KGHM o 10,5 proc.

Kurs na Londyńskiej Giełdzie Metali z około 9,7 tys. USD zjechał w miesiąc do 8 tys. USD, czyli poziomu najniższego od początku 2021 r. Strata od początku tego roku to 18 proc. i jest to wynik nieco lepszy niż stopa zwrotu z akcji KGHM (-20 proc.).

“Pesymizm, który utrzymuje się obecnie na rynkach metali przemysłowych, wynika przede wszystkim z oczekiwań globalnej recesji i, tym samym, zmniejszenia popytu na tę grupę surowców, wykorzystywanych przede wszystkim w branżach ściśle powiązanych z koniunkturą” - nie ma wątpliwości Dorota Sierakowska, analityczka DM BOŚ.

Pogorszenie nastrojów dołuje też inne spółki, choć w rożnym stopniu. O 5,7 proc. tanieje CD Projekt, jeden z faworytów drobnych inwestorów. O 4,9 proc. spada Cyfrowy Polsat, o 3 proc. Allegro i PKO BP.

W efekcie WIG20 nurkuje o ponad 3 proc.

Fatalne nastroje są na rynkach zagranicznych (DAX spada o ponad 2 proc.), poniżej 20 tys. USD spadł bitcoin, o 4 proc. tanieje ropa, natomiast w siłę rośnie dolar - notowania EUR/USD spadły o 1,2 proc. do 1,029.

– Powrót inwestorów z USA na rynki przyniósł dynamiczne ruchy na większości aktywów, zarówno indeksach giełdowych, FX czy długu. Z jednej strony dopiero teraz mieli możliwość reakcji na dane handlowe Niemiec. Z drugiej strony kolejne 17% podbicie cen gazu podbija scenariusz recesji w Europie, a więc oddala również, teoretycznie, perspektywy podwyżek stóp ze strony EBC. Spora część rynku wyraźnie gra pod wzrost różnicy w zakresie stóp procentowych EUR-USD, co premiuje prognozy dot. parytetu na głównej parze walutowej świata (cykl zacieśniania Fed vs zdecydowanie mniej jastrzębia polityka EBC). Dynamiczne ruchu na dolarze rzutują na globalny poziom awersji do ryzyka i nastroje wokół walut EM - komentuje Konrad Ryczko, analityk DM BOŚ.