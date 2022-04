Gospodarka Szwecji skurczyła się w I kw.

Szacunki urzędu statystycznego oparte o wstępne dane wskazują, że w okresie pierwszych trzech miesięcy 2022 r. PKB obniżył się o 0,4 proc. w ujęciu kwartalnym. Spadkowy odczyt nie jest zaskoczeniem, ale okazał się nieco mniejszy niż zakładał konsensus rynkowy na poziomie -0,5 proc.

Statystycy podkreślili, że obecnie największym problemem jest największy od ponad trzech dekad wzrost cen, który negatywnie przekłada się na zachowania konsumpcyjne. Specjaliści twierdzą jednak, że silny rynek pracy jest gwarantem, że popyt nie spadnie zbyt mocno.

Wysoka inflacja zmusiła bank centralny do zmiany swojego nastawienia. Riksbank odszedł od pomysłu utrzymania „zerowej” stopy procentowej aż do końca 2024 r. Oczekuje się, że w najbliższym czasie rozpocznie on serię podwyżek stawek procentowych.