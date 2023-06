Gospodarka Wietnamu przyspieszyła po raz pierwszy od trzech kwartałów

SeongJoon Cho/Bloomberg

Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny w czwartkowym komunikacie, produkt krajowy brutto w okresie trzech miesięcy kończących się w czerwcu wzrósł o 4,14 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Można to porównać z medianą szacunków wzrostu o 3,8 proc. w ankiecie agencji Bloomberg.

Lepsze niż oczekiwano dane pojawiają się po serii obniżek stóp procentowych przez bank centralny w celu wsparcia akcji kredytowej, a co za tym idzie działalności gospodarczej i konsumpcyjnej w jednej z najszybciej rozwijających się gospodarek Azji Południowo-Wschodniej. Aby zapewnić utrzymanie wzrostu, rząd ogłosił niższy podatek od wartości dodanej w niektórych sektorach, a także obniżył o połowę opłaty rejestracyjne za samochody produkowane lokalnie od 1 lipca do końca 2023 r.

W pierwszym półroczu zakończonym w czerwcu gospodarka rozwinęła się o 3,72 proc., wciąż znacznie poniżej średniego wzrostu wynoszącego około 5,7 proc. w latach przed pandemią. Rząd planuje całoroczny wzrost na poziomie 6,5 proc.

Sektor usług odnotował wzrost o 6,33 proc. w analizowanym okresie sześciu miesięcy, stając się głównym motorem wzrostu. Działalność budowlana wzrosła o 4,74 proc., podczas gdy produkcja przemysłowa pozostała słaba ze wzrostem o 0,37 proc.

Trwałe ożywienie w produkcji jest kluczem do wzmocnienia ogólnej aktywności w Wietnamie, gdzie eksport jest głównym motorem napędowym gospodarki. Dane urzędu statystycznego wykazały, że w okresie od stycznia do czerwca zamknięto około 31 tys. firm oczekujących na rozwiązanie, co oznacza wzrost o 28,9 proc. w zestawieniu rok do roku.