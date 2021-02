Gowin: nowy prezes PAIH najpóźniej w ciągu miesiąca

Konkurs na nowego prezesa Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu będzie rozpisany w ciągu kilkunastu najbliższych dni; wyłonimy go najpóźniej w ciągu miesiąca - powiedział PAP we wtorek wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin po spotkaniu z kierownictwem PAIH.

Szef resortu rozwoju, pracy i technologii wskazał, że podczas spotkania w PAIH poruszono m.in. kwestię przygotowań Polski do światowej wystawy Expo w Dubaju.

Gowin przypomniał, że od dwóch tygodni PAIH podlega MRPiT. "To efekt przemyślanej strategii rządowej, aby skonsolidować działania związane dyplomacją gospodarczą, a zwłaszcza wsparciem eksportu" - wskazał. Zwrócił uwagę, że to właśnie od eksportu zależeć będzie tempo wychodzenia Polski z recesji. "Z jednej strony trzeba uwspólnić współpracę z instytucjami odpowiedzialnymi za wspieranie eksportu, jak PAIH, KUKE czy PARP. A z drugiej - jak najlepiej przygotować się do głównego wydarzenia promocyjnego ostatnich lat: wystawy światowej Expo w Dubaju" - powiedział.

Według Gowina w ostatnich tygodniach udało się przyspieszyć prace związane z udziałem naszego kraju w Expo i "usunąć zaległości, na które ministerstwo wskazywało zarządowi od kilku miesięcy". "W tej chwili wszystko jest na dobrej drodze i z pewnością polska ekspozycja w Dubaju należeć będzie do najlepszych" - wskazał. Dodał, że obecnie finalizowane są szczegółowe plany, a operatorem polskiego stoiska będzie grupa Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Jak zapowiedział Gowin, konkurs na nowego prezesa PAIH zostanie rozpisany w ciągu kilkunastu najbliższych dni. "Z całą pewnością nowy prezes zostanie wyłoniony najpóźniej w ciągu miesiąca" - wskazał.

Minister Gowin dodał, że spotkanie z PAIH było poprzedzone ubiegłotygodniowym spotkaniem z zarządem innej kluczowej dla polskich eksporterów instytucji, KUKE. "Pracujemy nad nową, atrakcyjną ofertą ubezpieczeniową, która wesprze te polskie firmy, które ostatnio tak dynamicznie podbijają rynki światowe, korzystając z powszechnego w Europie skrócenia łańcucha dostaw" - powiedział. Dodał, że szczegóły zostaną ogłoszone na początku marca.

Dotychczasowa p.o. prezes PAIH Grażyna Ciurzyńska została odwołana z pełnionej funkcji pod koniec stycznia. Jak informowało MRPiT "dotychczasowa formuła kooperacji wyczerpała się i nowe zadania wymuszają zmiany osobowe".

EXPO w Dubaju będzie pierwszą Wystawą Światową zorganizowaną w kraju arabskim. Zgodnie z decyzją Biura Wystaw Światowych, ze względu na pandemię COVID-19, Expo w Dubaju zostało przełożone o rok i odbędzie się między 1 października 2021 r. a 30 marca 2022 r. pod hasłem: Connecting Minds, Creating the Future – Łącząc umysły, tworzymy przyszłość.

Cele obecności Polski na Expo w Dubaju obejmują zarówno wzmocnienie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej, jak i promocję gospodarczą. Za udział Polski w Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju odpowiedzialna jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu, a instytucją nadzorującą projekt - Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.