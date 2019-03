Gowin: zadaniem uczelni zawodowych kształcenie kadr dla gospodarki

Przedstawiciele Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych oraz Agencji Rozwoju Przemysłu podpisali w czwartek w Płocku porozumienie o współpracy. Zadaniem uczelni zawodowych jest kształcenie kadr dla gospodarki – podkreślił obecny na uroczystości szef resortu nauki Jarosław Gowin.

W Płocku (Mazowieckie) odbywa się I Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych (KRePUZ), którego organizatorem jest tamtejsza Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ), obchodząca w tym roku 20-lecie. W obradach uczestniczy ponad 50 rektorów i prorektorów państwowych wyższych szkół zawodowych z całej Polski.



Podczas konferencji podpisano porozumienie między KrePUZ a Agencją Rozwoju Przemysłu ARP, którego celem jest opracowanie i wdrożenie modelu kształcenia kadr na potrzeby spółek z grupy kapitałowej ARP.



„Od tej pory uczelnie zawodowe będą rozwijać się w ścisłej współpracy z firmami, z branżą przemysłową na razie skupioną w ARP, ale jestem przekonany, że to porozumienie będzie rozszerzać się na kolejne obszary polskiej gospodarki” – ocenił obecny na konferencji minister nauki i szkolnictwa wyższego, wicepremier Gowin. Podkreślił, że "zadaniem uczelni zawodowych jest przede wszystkim kształcenie kadr dla polskiej gospodarki".



Przypomniał, że w 2018 r. tempo rozwoju gospodarczego w Polsce przekroczyło 5 proc. „Jeżeli wziąć pod uwagę skumulowany rozwój gospodarczy za lata 2015-18, czyli za ten okres, kiedy odpowiedzialność za bieg polskich spraw spada na obóz Zjednoczonej Prawicy, to Polska jest wyraźnym liderem pod względem tempa rozwoju gospodarczego w Unii Europejskiej. Ale na pewno mamy jeszcze duże rezerwy do wykorzystania” – dodał.



Gowin wyraził przekonanie, że właśnie dzięki współpracy sektora nauki i uczelni zawodowych z polskim przemysłem i nowoczesnymi firmami „tempo rozwoju gospodarczego w przyszłości będzie jeszcze szybsze”.



Z kolei wiceprezes ARP Paweł Kolczyński zaznaczył, że dla właściwego rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw ważne jest przygotowanie, zarówno merytoryczne, jak i praktyczne przyszłych kadr.



„Na bazie naszych doświadczeń widzimy konieczność współpracy nie tylko, jak do tej pory w ramach programu +Kadry dla przemysłu+ ze szkołami ponadgimnazjalnymi i ponadpodstawowymi, ale na stopniu o poziom wyższy, to znaczy z publicznymi uczelniami zawodowymi, które kształcą praktycznie” – dodał. Przypomniał przy tym, że ARP działa w 15 województwach, zarządzająca dwiema strefami ekonomicznymi i skupia w swej grupie kapitałowej prawie 60 podmiotów.



Przewodniczący prezydium KRePUZ prof. dr hab. Witold Stankowski zapewnił, że porozumienie z ARP jest spełnieniem oczekiwań uczelni zawodowych.



„W Polsce są 33 uczelnie zawodowe. Mamy bardzo duży potencjał, jeżeli chodzi o potencjał praktyczny, kadry. Mamy bardzo dobrą infrastrukturę. Kształcimy bardzo dobrze. Chcemy kształcić jeszcze lepiej, chcemy kształcić praktycznie. Dzięki tej współpracy, pomiędzy biznesem, przemysłem, a uczelniami zawodowymi, profil praktyczny będzie rzeczywiście rozwijany” – powiedział prof. Stankowski.



Według niego porozumienie KRePUZ i ARP przyczyni się np. do dalszego rozwoju wdrożonych już studiów dualnych, czyli łączących kształcenie merytoryczne na uczelni z następującym po nim kształceniem praktycznym w konkretnych przedsiębiorstwach. „Chcielibyśmy to kształcenie rozwijać zgodnie z potrzebami rozwoju państwa i przemysłu” – zaznaczył.



PWSZ w Płocku powstało w czerwcu 1999 r. jako pierwsza w historii tego miasta samodzielna uczelnia państwowa. Utworzona ją w oparciu m.in. o funkcjonujące tam Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych i Kolegium Nauczycielskie. Jako pierwsze rozpoczęły działalność instytuty neofilologii, pedagogiki oraz matematyki i informatyki. Uroczyste wręczenie dyplomów pierwszym absolwentom odbyło się w czerwcu 2002 r.



Obecnie płocka PWSZ prowadzi studia I i II stopnia na trzech wydziałach: nauk ekonomicznych i informatyki, nauk humanistycznych i społecznych oraz nauk o zdrowiu, a także kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych. Kształci się tam ok. 2,5 tys. studentów.