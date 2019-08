GPW: duży wzrost WIG20, główne indeksy na zielono

WIG20, pomimo początkowych spadków, zakończył wtorkową sesję wzrostem o 1,44 proc. Wpływ na powrót optymizmu na rynki miała decyzja USA o odłożeniu wprowadzenia 10-proc. ceł na niektóre chińskie produkty do 15 grudnia. Wśród blue chipów przeważały wzrosty powyżej 2 proc., a najmocniej zyskały: JSW, PKN i KGHM.

WIG20 wzrósł 1,44 proc. do 2.140,19 pkt., WIG zwyżkował 2 proc. do 57.024,9 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 1,9 proc. do 3.861,78 pkt., a sWIG80 pozostał bez większych zmian na 11.694,86 pkt.



Wtorkowe notowania WIG20 rozpoczął 14 pkt. poniżej kreski, ze względu na odcięcie dywidendy od kursu PZU. W trakcie sesji indeks testował poziom 2.110 pkt., by później powoli spadać do 2.085 pkt. Po godz. 15.30 indeks zaczął mocno rosnąć, chwilowo przebił 2.150 pkt. i sesję zakończył na poziome 2.140 pkt.



O godz. 15.45 USA poinformowały o odłożeniu wprowadzenia 10-proc. ceł na niektóre chińskie produkty do 15 grudnia. Chińskie Ministerstwo Handlu podało, że przedstawiciele USA i Chin odbyli rozmowę telefoniczną i zaplanowali kolejną w ciągu dwóch tygodni.



Po otwarciu sesji w Stanach Dow Jones Industrial spadał o 0,13 proc. do 25.862 pkt., a S&P 500 szedł w dół o 0,15 proc. do 2.878 pkt., jednak o godz. 17.05 oba indeksy rosły już o 1,6 proc. DAX zyskiwał 0,8 proc.



Obroty na GPW wyniosły 780 mln zł, z czego 705 mln zł przypadło na spółki z WIG20.



Wśród blue chipów najmocniej zyskały notowania JSW - o 11 proc., PKN Orlen - 4,7 proc. i KGHM - 4,5 proc.



Kurs JSW odbił się od wyznaczonego w poniedziałek minimum, kiedy to znalazł się najniżej od sierpnia 2016 r.



Notowania PKO BP wzrosły o 1,3 proc., po publikacji wyników za II kw. 2019 r.



Przed wtorkowym otwarciem sesji PKO BP poinformował, że skonsolidowany zysk netto w II kw. 2019 roku wzrósł do 1.217 mln zł z 933 mln zł rok wcześniej - zysk banku był 3,4 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 1.176,4 mln zł.



Pozostałe spółki z WIG20 również zanotowały znaczne wzrosty, wahające się między 1,3 a 4 proc.



Straciły jedynie Dino - w dół o 1,2 proc., Cyfrowy Polsat - 1,8 proc., oraz Orange - 1,25 proc.



Orange podał, że wprowadził zmiany w planie taryfowym usługi Flex - najtańszy pakiet, który uprzednio kosztował 31 zł i dawał pakiet 6 GB, teraz kosztuje 6 zł mniej i daje 15 GB.



Zdaniem analityków DM Santander Bank Polska, cytowanych przez agencję Bloomberg, posunięcie Orange jest odbierane negatywnie, gdyż zagraża wzrostowi ARPU i może przyczynić się do obniżki cen przez inne telekomy.



Pozytywnie wyróżniły się we wtorek: Rainbow Tours - wzrost kursu o 7,9 proc., BOŚ - w górę o 6,2 proc., Comarch - zwyżkował o 8,8 proc., oraz Benefit - w górę o 10,3 proc.



BOŚ podał przed sesją wyniki za II kwartał 2019 r. Zysk netto grupy wyniósł 27 mln zł, czyli wzrósł 51,6 proc. rdr. Marża odsetkowej grupy wzrosła w I półroczu 2019 roku do 2,3 proc. z 2 proc. w całym 2018 roku.



Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżnił się British Automotive Holding - kurs spadł o 17 proc.



We wtorek spółka podała, że zawiesza na czas nieokreślony politykę dywidendową spółki, obejmującą okres od 2016 do 2020 roku.



Po poniedziałkowej sesji spółka opublikowała wybrane szacunkowe dane finansowe grupy za II półrocze 2019 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 554,9 mln zł. "Spadek wyniku na sprzedaży i rentowności sprzedaży to efekt jeszcze bardziej agresywnej polityki sprzedażowej skoncentrowanej na zwiększeniu liczby sprzedawanych samochodów w celu spełnienia warunku dotyczącego przedłużenia umowy importerskiej" - napisano w komunikacie spółki.



Mocno spadły także notowania TIM - o 8,4 proc. i Elektrobudowy - o 5,8 proc.