GPW ma 100 milionów

Zainicjowany koronawirusowym krachem wzrost zainteresowania giełdą spowodował, że drugi kwartał 2020 r. był pierwszym od lat, w którym każdego miesiąca średnie obroty sesyjne przekraczały 1 mld zł.

Znalazło to również odzwierciedlenie w przychodach GPW, które symbolicznie przekroczyły 100 mln zł. Były więc 13,5 proc. wyższe niż rok temu. Solidna była też EBITDA. Wyniosła 63,2 mln zł, co oznacza 9,7 proc. wzrostu rok do roku. Sama marża EBITDA była jednak niższa niż rok temu. Podobnie było na poziomie wyniku netto. Zysk GPW wzrósł rok do roku jedynie o 2,2 proc.