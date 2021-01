GPW: WIG20 i WIG ponownie pod kreską

Po raz trzeci w tym tygodniu zniżkowały indeksy WIG20 i WIG - oba poszły w dół o ok. 1 proc. Przez całą sesję w środę wśród krajowych blue chipów pozytywnie wyróżniały się akcje PGNiG-u, które pomimo utraty części wzrostów w drugiej części dnia, na zamknięciu poszły w górę o ponad 3 proc. Akcje paliwowej spółki są najwyżej od kwietnia 2019 r.

"Krajowe indeksy były jednymi ze słabszych w Europie. Pomimo kolejnej spadkowej sesji na warszawskiej giełdzie nie można jeszcze mówić o zmianie trendu na spadkowy. Jest to raczej schłodzenie nastrojów po wzrostach z końcówki ubiegłego roku i z pierwszego tygodnia stycznia. Teraz na krajowym rynku trwa konsolidacja i wyczekiwanie na kolejne sygnały, zewnętrze lub krajowe, które wyznaczą przyszły kierunek indeksom z GPW" - powiedział PAP Biznes analityk DM BOŚ Konrad Ryczko.

"Warto zwrócić uwagę, że drugi raz z rzędu najmocniej w WIG20 potaniały akcje CCC. Może być to wynik doniesień o planach przedłużania lockdownów w krajach Europy Zachodniej, m.in. w Niemczech. To powoduje, że pojawiają się obawy o przedłużenie lockdownu w Polsce. Z kolei po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, która nie zmieniła stóp procentowych, w końcówce sesji na GPW nastąpiło odreagowanie akcji banków, które przez większą część sesji wyraźnie traciły" - dodał.

Na zamknięciu środowej sesji WIG20 stracił 1 proc. do 2.023,36 pkt., WIG zniżkował 1,06 proc. do 58.532,83 pkt., mWIG40 poszedł w dół 1,69 proc. do 4.116,4 pkt., a sWIG80 stracił 0,41 proc. do 16.862,07 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 1.339 mln zł, z czego 962 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach CD Projektu (164 mln zł) oraz PGNiG-u (85 mln zł).

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX zyskiwał 0,30 proc., a S&P; 500 zwyżkował o 0,22 proc.

Na warszawskim parkiecie większość - 12 z 15 - indeksów sektorowych zakończyła sesję pod kreską. Najbardziej na wartości straciły WIG-chemia (w dół 3,27 proc.) oraz WIG-telekomunikacja (strata 2,15 proc.).

Z kolei najbardziej zyskał sektor spożywczy - w górę o 2,29 proc.

Tylko 4 z 20 blue chipów zakończyły środową sesję na plusie. Największy wzrost miał miejsce w przypadku akcji PGNiG-u - spółka zyskała 3,36 proc. do 6,15 zł. Paliwowa spółka zyskała trzeci dzień z rzędu i jest najwyżej od kwietnia 2019 r.

Ceny gazu ziemnego w Europie znajdują się na 2,5-letnich maksimach. Powodem są niskie temperatury w północno-zachodniej Europie, niższe dostawy LNG i względnie niższa wietrzność.

Jak podał PGNiG, prezes URE zatwierdził taryfę dla usług dystrybucji paliw gazowych Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG jest spółką w pełni zależną od PGNiG). Wzrost stawek opłat sieciowych stosowanych do rozliczeń z odbiorcami wyniesie średnio 3,6 proc.

Drugą pod względem wzrostów w WIG20 spółką było Pekao - kurs akcji banku zwyżkował 0,99 proc. do 69,3 zł.

O 0,56 proc. do 249,9 zł wzrósł CD Projekt. Prezes spółki Adam Kiciński poinformował PAP Biznes, że praca nad poprawkami do "Cyberpunk 2077" idzie zgodnie z zapowiedziami, CD Projekt podtrzymuje plan wydania tzw. patchy w styczniu i lutym.

Zdecydowana większość spółek z WIG20 zakończyła dzień pod kreską. Najmocniej, bo o 5,37 proc. do 77,2 zł zniżkował kurs CCC. Agencja Bloomberg poinformowała, że analityczka VTB Capital, Maria Kolbina, obniżyła rekomendację dla CCC do "trzymaj" z "kupuj", wyceniając akcję spółki na 90 zł.

Istotnie stracił także PKN Orlen (3,04 proc. do 61,34 zł) oraz Cyfrowy Polsat (2,63 proc. do 28,88 zł).

Szóstą sesję z rzędu zniżkowały akcje Dino Polska - tym razem w dół ok. 1 proc. do 266,4 zł.

Z kolei po raz piąty z rzędu straciły akcje Allegro - potaniały 2 proc. do 78,4 zł.

Produkcja węgla w Jastrzębskiej Spółce Węglowej w czwartym kwartale 2020 roku wyniosła łącznie 3,77 mln ton i była niższa o około 3,4 proc. niż rok wcześniej. Sprzedaż węgla sięgnęła w tym czasie 4 mln ton, co oznacza wzrost rdr o ok. 8,2 proc. Kurs spółki zakończył dzień na minusie o 1,26 proc. do 25,8 zł.

W indeksie średnich spółek najmocniej, bo o 3,58 proc., w górę poszły akcje PlayWay.

Na drugiej pozycji pod względem wzrostów w mWIG40 był Kernel, którego akcje podrożały 3,42 proc.

Wśród firm skupionych w indeksie średnich spółek najbardziej zniżkowały: AmRest - w dół 6,21 proc., a także Ten Square Games - o 5,64 proc.

Akcjonariusze Ten Square Games, Maciej Popowicz oraz Arkadiusz Pernal, chcą sprzedać w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu do 710,4 tys. akcji spółki, stanowiących do 9,78 proc. kapitału zakładowego.

W sWIG80 najmocniej zyskały: Polimex-Mostostal - w górę o 6,3 proc., Global Cosmed - wzrost o blisko 6 proc.

Z kolei najmocniej w dół, bo 4,81 proc., poszedł kurs akcji VRG. Mocno (o 4,58 proc.) zniżkował też kurs akcji Ryvu Therapeutics.

Na szerokim rynku wyróżniał się m.in. Ronson Development - w górę 8,84 proc. Spółka poinformowała, że sprzedała w czwartym kwartale 2020 roku 257 lokali, a przekazał 167 lokali. W całym 2020 r. Ronson sprzedał 918 lokali, a przekazał 966.