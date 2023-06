Grant Thornton kupuje w IT

Firmy doradczo-audytorskie widzą coraz większy biznes w usługach związanych z IT – i konsolidują rozdrobniony rynek. W ostatnich latach zespoły specjalistów od usług cyfrowych przejmowały m.in. Deloitte, EY i PwC, bardzo aktywny w tym segmencie był też Grant Thornton. Teraz wywodząca się z Poznania firma kupuje kolejną spółkę – sfinalizowała właśnie przejęcie warszawskiej IT Omegi, zajmującej się informatycznym outsourcingiem.

- Znamy się na outsourcingu płacowym, księgowym i kadrowym, widzimy potencjał do skalowania tego biznesu. W segmencie cyfrowym do tej pory specjalizowaliśmy się w doradztwie w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz projektowaniu produktów i narzędzi digitalowych. Teraz dołożymy do tego ofertę outsourcingową i udostępnimy naszym klientom zespół, który będzie mógł się zająć wdrażaniem nowych rozwiązań i nadzorem nad cyfrową infrastrukturą. To będzie pierwsza tak kompleksowa oferta na polskim rynku w tym segmencie - mówi Przemysław Polaczek, partner zarządzający w Grant Thorntonie, kierujący zespołem Digital Drive.

Od podwykonawcy do partnera: Założona przez Tomasza Janasa IT Omega od kilku lat pracowała jako podwykonawca cyfrowego zespołu Grant Thorntona, w którym partnerem zarządzającym jest Przemysław Polaczek, a partnerem Radosław Kaczorek. Teraz wchodzi do struktur grupy doradczo-audytorskiej, w której outsourcingiem IT uzupełni m.in. świadczone już usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Pogotowie informatyczne

IT Omega działa od 2008 r. Zajmuje się obsługą informatyczną firm, m.in. administracją serwerowni i koordynacją usług chmurowych. Zapewnia także zewnętrzny helpdesk, czyli zespół rozwiązujący problemy ze sprzętem i oprogramowaniem.

- Outsourcing IT - poza mniejszymi kosztami - daje na rynku przewagę kompetencyjną. W Polsce wyraźnie brakuje specjalistów, nawet w dużych firmach działy IT są często niewielkie, kilkuosobowe. To rodzi sporo problemów: specjaliści przebierają w ofertach pracy, a firmy muszą zarządzać ryzykiem związanym z absencją czy bezpieczeństwem. My te problemy rozwiązujemy, mamy spory zespół zajmujący się wszystkimi usługami informatycznymi i mogący w razie potrzeby szybko zareagować na nietypowe zdarzenia - tłumaczy Tomasz Janas, założyciel IT Omegi i nowy partner w Grant Thorntonie.

IT Omega miała w ubiegłym roku 6,6 mln zł przychodów i 0,3 mln zł zysku netto.

- Zatrudniamy bezpośrednio 30 osób i mamy bazę ponad 130 współpracowników, którzy świadczą usługi w różnych miastach. Doszliśmy już do szklanego sufitu - na bardzo rozdrobnionym rynku potrzebna jest rozpoznawalna marka, żeby w zadowalającym tempie pozyskiwać nowych klientów i obsługiwać większe firmy. Dlatego zdecydowałem się na dołączenie do Grant Thorntona, dla którego IT Omega pracowała od kilku lat jako podwykonawca - mówi Tomasz Janas.

Cyfrowe przejęcia

Dla Grant Thorntona to już kolejne przejęcie w sektorze cyfrowym. Zaczął w 2017 r. od spółki Edisonda, która zajmuje się projektowaniem narzędzi cyfrowych i doświadczeń użytkownika w internecie (UX). W 2019 r. wchłonął Immusec, wyspecjalizowany w cyberbezpieczeństwie. Działalność związana z doradztwem IT przynosi już ponad 10 proc. przychodów grupy.

- Do tej pory byliśmy lekarzem, który wchodził do firmy, stawiał diagnozę w zakresie jej kompetencji cyfrowych i poziomu zabezpieczeń, a potem wypisywał receptę - i pacjent sam musiał wdrożyć terapię. Teraz sami możemy zająć się cyfrowym leczeniem od początku do końca. To było konieczne, bo największym problemem na rynku jest brak pracowników. Nasi klienci często nie mają odpowiednich kadr, żeby zrealizować bardziej skomplikowane projekty cyfrowe - mówi Radosław Kaczorek, partner w Grant Thorntonie i założyciel Immuseca.

Firma doradczo-audytorska po wchłonięciu IT Omegi będzie miała w zespole Digital Drive ponad 100 osób - pracowników i stałych współpracowników.

- Mamy apetyt na kolejne zakupy w segmencie cyfrowym. Przyglądamy się rynkowi i szukamy ciekawych okazji. Interesuje nas m.in. doradztwo w zakresie analityki zbiorów danych, a także AI - zapowiada Przemysław Polaczek.