Sprzedaż pomp ciepła, fotowoltaika i nowe sposoby obsługi klientów dadzą 1 mld zł przychodów za cztery lata, zakłada strategia spółki.

Akcje Grodna, kojarzonego do niedawna z prowadzeniem sieci hurtowni z artykułami elektrotechnicznymi, w lipcu tego roku hossa na GPW wyniosła z poziomu 6 do 14,5 zł. Przyczyną był rosnący udział przychodów z mikroinstalacji fotowoltaicznych w wynikach — w roku obrotowym 2019/2020 było to 17,4 proc.