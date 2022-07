Grupa Kęty z szansą na powrót do WIG20

Przejęcie Lotosu przez Orlen skutkować będzie zmianami w portfelu najważniejszego indeksu warszawskiej giełdy.

Kiedy w marcu 2007 r. Cersanit zastępował Grupę Kęty w składzie WIG20, indeks miał wartość dwukrotnie wyższą niż obecnie, a kurs drugiej ze spółek sięgał 188 zł. Dziś jest trzy razy wyżej, ale nie zmieniło się jedno - firmą nadal kieruje Dariusz Mańko. Według Macieja Marcinowskiego, analityka Trigon DM, to właśnie akcje przetwórcy aluminium ponownie wejdą do portfela blue chipów, o czym zdecyduje pierwsze miejsce na liście rezerwowej. Stanie się to kosztem akcji Grupy Lotos.