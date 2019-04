Grupa Lotos podpisała w piątek list intencyjny ze spółkami z Grupy Azoty w zakresie ewentualnego zainwestowania kwoty do 500 mln zł w realizację projektu "Polimery Police" - poinformowały spółki w komunikacie.

List intencyjny podpisały: Lotos, Grupa Azoty, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" oraz spółka celowa PDH Polska.

"Prowadzone na podstawie listu intencyjnego rozmowy mają dotyczyć objęcia przez Grupę LOTOS nowych akcji w kapitale zakładowym PDH i wniesienia wkładu pieniężnego na kapitał zakładowy PDH do 500 mln zł" - napisano w komunikacie. Rozmowy mają trwać nie dłużej niż do 31 października 2019 roku.

Wcześniej, tj. 12 kwietnia PDH Polska S.A. otrzymała ze strony koreańskich koncernów Hyundai Engineering Co., Ltd. oraz Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation listy intencyjne w sprawie potencjalnego zaangażowania finansowego w Projekt Polimery Police o wartości do 130 mln USD, tj. także ok. 500 mln zł.

Grupa Lotos S.A. w swojej strategii na lata 2017-22 jako jeden z kierunków wskazuje inwestycje w rozwój sektora petrochemicznego. "Widzimy potencjał rynku i analizujemy nasze możliwości dalszego wydłużania łańcucha wartości ku produktom wysokomarżowym" – zaznaczył cytowany w informacji prezes Grupy Lotos S.A. Mateusz A. Bonca. Podkreślił, że "projekt Polimery Police jest dla firmy interesujący. "Postrzegamy ten projekt jako potencjalną szansę na dalszą dywersyfikację naszej działalności" - dodał.

Podpisanie listu intencyjnego z Grupą Lotos - to kolejny krok w zakresie budowy struktury finansowania projektu Polimery Police. 26 kwietnia 2019 r. Akcjonariusze Grupy Azoty Police zdecydowali o przeprowadzeniu oferty publicznej z prawem poboru o wartości ok. 1 mld zł.

Z kolei 12 kwietnia 2019 r. PDH otrzymała wstępne deklaracje dotyczące inwestycji kapitałowej (wniesienie wkładu na kapitał zakładowy), podpisane przez Hyundai Engineering Co., Ltd. oraz Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation. Strony są zainteresowane objęciem akcji o wartości odpowiednio do kwot 80 i 50 mln dol., a listy intencyjne pozostają ważne do 12 października 2019 r.

"Projekt Polimery Police ma kluczowe znaczenie dla polskiej gospodarki. W naszej ocenie inwestycja może istotnie poprawić pozycję kraju na europejskim rynku producentów polipropylenu. Polska zredukuje ujemny bilans handlowy w segmencie tworzyw sztucznych i może zostać największym producentem w regionie CEE. Ponadto Polimery Police to także rozwój niezależności energetyczno-surowcowej kraju, dzięki oddaniu nowego terminalu paliw płynnych oraz powstanie szeregu wysokokwalifikowanych miejsc prac, a jednocześnie solidna baza do rozwoju polskiej nauki, w tym sektora badawczego" - zauważa prezes Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” oraz Grupy Azoty Wojciech Wardacki.

"Środki potencjalnie pozyskane z podwyższenia kapitału zakładowego w PDH umożliwią realizację planów inwestycyjnych związanych z projektem Polimery Police, w tym stanowić będą wzmocnienie zaangażowania w rozwój obszarów niezwiązanych z produkcją nawozową. PDH zakłada, że udział segmentu tworzyw sztucznych wzrośnie w ciągu kilku lat do ok. 1/3 skonsolidowanych przychodów całej grupy kapitałowej Grupa Azoty, wobec ok. 15 proc. w 2017 r. oraz pozwoli to na ograniczenie sezonowych wahań popytu na jej produkty" - napisano w komunikacie.