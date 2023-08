Grupa Oponeo jedzie pod prąd

Spadający popyt na opony niemal ze wszystkich segmentów nie przeszkadza Grupie Oponeo. Półrocze zamknęła sporym wzrostem przychodów i zysku.

Od kilku miesięcy polski rynek opon notuje spory spadek — w pierwszym półroczu 2023 sprzedaż ogumienia zmniejszyła się we wszystkich segmentach z wyjątkiem motocykli. Sprzedaż opon do aut osobowych spadła o 21 proc. r/r., do SUV-ów o 8 proc., do aut dostawczych o 24 proc., do maszyn rolniczych aż o ponad 50 proc., a do maszyn przemysłowych i aut ciężarowych o 35 i 39 proc. Jedynie opony do motocykli sprzedawały się lepiej niż rok temu — o 8 proc. Podobną sytuację obserwuje się na całym europejskim rynku.

Spadający popyt przekłada się na wyniki firm handlujących oponami, ale nie wszystkich. Po słabym I kw. Grupa Oponeo wychodzi na prostą. Mimo niesprzyjających warunków geopolitycznych w pierwszym półroczu wypracowała spory wzrost zarówno przychodów jak też zysku.

Krajowa sprzedaż Grupy Oponeo.pl wyniosła 631,4 mln zł (+14,6 proc. r/r), a zagraniczna 158 mln zł (+12,2 proc.). Największy udział w przychodach stanowiły przychody ze sprzedaży akcesoriów samochodowych (79,3 proc.), sięgając wartości 625,7 mln zł (+ 12,4 proc.). Największy wzrost przychodów (+ 62 proc.) zrealizowała w segmencie akcesoriów rowerowych — sięgnął 98,2 mln zł. Segment narzędzi zanotował spadek przychodów o 10 proc., osiągając wartość 59,9 mln zł.

Największy wpływ na przychody miał wzrost sprzedaży ogumienia. Grupa sprzedała 1,81 mln opon, o 9,4 proc. więcej niż rok temu — sprzedaż w Polsce wyniosła prawie 1,5 mln sztuk (+7,2 proc.), natomiast za granicą 333,1 tys. (+ 19,7 proc.)

Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł prawie 146,6 tys. zł, o 1,4 proc. więcej niż rok wcześniej. Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto natomiast sięgnął 18,6 proc. Grupa wypracowała 9,06 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o ponad 64 proc.

Grupa Oponeo realizuje także sprzedaż towarów w dwóch innych segmentach — chodzi o rowery i części do nich (spółka Dadelo) oraz narzędzia i elektronarzędzia (Rotopino.pl.). Przychody Dadelo w pierwszym półroczu wyniosły 99,2 mln zł (+63 proc.), stanowiąc 12,6 proc. przychodów grupy. Przychody dystrybutora narzędzi spadły o 10 proc., wynosząc 60,1 mln zł, co stanowiło 7,6 proc. przychodów.