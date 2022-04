Koncern farmaceutyczny GlaxoSmithKline (GSK) przejmie firmę biotechnologiczną Sierra Oncology w ramach transakcji gotówkowej o wartości 1,9 mld USD - informuje Reuters.

Udziałowcy Sierra Oncology otrzymają gotówkę w wysokości 55 USD za jedną akcję zwykłą, co stanowi 39-proc. premię w stosunku do wtorkowego zamknięcia notowań oraz 63 proc. premii w stosunku do średniej ceny z ostatnich 30 dni handlowych.

Transakcja ma miejsce, gdy Sierra przygotowuje się do złożenia wniosku o dopuszczenie do obrotu w USA swojego eksperymentalnego leku na nowotwory szpiku kostnego, momelotinibu. Badania kliniczne wykazały w styczniu, że był on skuteczny w zmniejszaniu objawów choroby, a także zmniejszaniu uzależnienia pacjentów od transfuzji krwi. Umowa ma zostać sfinalizowana w trzecim kwartale 2022 roku. Transakcja przybierze formę gotówkową.