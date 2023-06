Gwałtowny wzrost eksportu Kanady. Najwyższy wolumen w historii

fot. Bayne Stanley / Zuma Press / Forum

W rezultacie nadwyżka handlowa tego kraju ze światem wzrosła w kwietniu do 1,94 miliarda dolarów kanadyjskich (1,45 mld USD), czyli ponad dwukrotnie więcej niż prognozowali analitycy, przewidując nadwyżkę w wysokości 900 milionów dolarów kanadyjskich (CAD). Marcowa nadwyżka została skorygowana w dół do 231 mln CAD, z 972 mln CAD wcześniej.

Gwałtowny wzrost eksportu był napędzany przez metale i niemetaliczne produkty mineralne, a także produkty energetyczne. Pod względem wielkości eksport wzrósł o 2,8 proc. i przekroczył poziomy sprzed pandemii wirusa COVID-19.

Agencja podała, że wzrost eksportu wyrobów metalowych obejmował wyższe transfery aktywów w złocie z kanadyjskich instytucji finansowych do Stanów Zjednoczonych, co jest oznaką niepewności gospodarczej, która skłania inwestorów do preferowania bezpiecznego metalu.

Import spadł trzeci miesiąc z rzędu, częściowo z powodu niższych dostaw ropy naftowej z Arabii Saudyjskiej i Stanów Zjednoczonych. Do spadku przyczynił się również import produktów rafinacji ropy naftowej. Pod względem wielkości całkowity import wzrósł o 1 proc.