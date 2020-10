Gwiazdy Mercatora i XTB szybko nie zgasną

Analitycy East Value Research uważają, że dwie spółki, których notowania w czasie pandemii mocno wzrosły, mogą jeszcze skorzystać na globalnych zawirowaniach.

Giełdowe porzekadło mówi, że skoro rosło, to będzie spadać, ale w czasie pandemii nie musi być ono prawdziwe. Analitycy East Value Research w tym tygodniu pochylili się nad dwiema polskimi spółkami, których notowania w ostatnich miesiącach wystrzeliły, i zadali sobie pytanie, czy mają one jeszcze potencjał do wzrostu. Chodzi o produkującego rękawiczki jednorazowe Mercatora Medical, którego kurs dzięki rekordowym zyskom w czasie pandemii skoczył o ponad 5 tys. proc., a także o X-Trade Brokers. W tym drugim przypadku wzrost kursu aż tak imponujący nie był (ponad 300 proc.), ale spółka znacznie zwiększyła liczbę aktywnych klientów, poprawiła przychody rok do roku o prawie 500 proc. i w pierwszym półroczu wypracowała 293,5 mln zł zysku netto wobec 5,2 mln zł rok wcześniej.