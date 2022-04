Spadek ceny docelowej to konsekwencja wzrostu stopy wolnej od ryzyka z 3 do 5 proc. Analityk podniósł jednak o 1-3 proc. prognozę zysku operacyjnego w latach 2022-2023 w związku z dużym portfelem zamówień na rok 2022.

“To dobry sygnał, świadczący o tym, że popyt na produkty i usługi Asseco Poland pozostaje wysoki. Oczekujemy, że marża EBIT Asseco Poland spadnie w 22E/23E z 10 proc. do 9,3-9,1 proc. ze względu na mniejszą liczbę wysokomarżowych kontraktów, które Asseco Poland realizował dla sektora publicznego w czasie pandemii Covid-19 oraz utrzymującą się presję płacową. Warto jednak zaznaczyć, że Asseco Poland spodziewa się poprawy przepływów pieniężnych w 22 (prognozowana stopa wolnych przepływów pieniężnych na poziomie 17,5 proc. vs. 12,7 proc. w 2021 r.), co powinno przełożyć się na wyższe dywidendy (na poziomie 4,5 proc)” - napisał analityk w uzasadnieniu rekomendacji z 19 kwietnia z godz. 8.30.