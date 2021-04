Halo, z tej strony bot!

Wirtualni asystenci mogą obsłużyć do 40 proc. klientów. Wielu nawet się nie orientuje, że rozmawia z nimi automat.

Konsultant infolinii odbiera połączenie: „Good morning. How can I help you?”. „Witam. Chciałbym ubezpieczyć samochód” – odzywa się klient. „Wybiera pan język polski. Świetnie. Zaraz przedstawię ofertę. Tymczasem proszę o przesłanie zdjęcia pojazdu”. „Już się robi” – mówi dzwoniący. „Mitsubishi Outlander? Rocznik 2010, jak mniemam” – upewnia się doradca. „Zgadza się”. „Mam propozycję, która na pewno się panu spodoba”.