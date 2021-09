Harker: nadchodzi czas ograniczenia skupu aktywów

Patrick Harper, przewodniczący Banku Rezerw Federalnych z Filadelfii uważa, że wkrótce nadejdzie czas, aby ograniczyć skalę programu skupu aktywów, informuje Reuters.

Przedstawiciel Fed podkreślił znaczenie i pozytywne efekty tego bodźca stymulacyjnego, mającego ożywić amerykańską gospodarkę dotkniętą kryzysem wywołanym pandemią. W jego opinii, masowy skup obligacji pozwolił ustabilizować rynki.

Nadchodzi jednak czas, by zacząć powoli i metodycznie zmniejszać nasze sięgające 120 mld USD miesięcznie zakupy bonów skarbowych i papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką – powiedział Harker.

Oczekuje on, że gospodarka USA odnotuje w tym roku około 6,5 proc. wzrost, zaś w 2022 r. wyhamuje on do około 3,5 proc.

Oficjel przyznał, że wysoka inflacja stanowi pewien, ale jak podkreślił, w jego opinii, przejściowy problem. Szacuje, że do końca roku wyniesie około 4 proc. by w przyszłym spaść do nieco ponad 2 proc.

Przy okazji wspomniał, ostrzegając przed ewentualnymi krótkoterminowymi negatywnymi skutkami gospodarczymi o kryzysie jaki niesie za sobą niepodwyższenie limitu zadłużenia USA.

Może on zaszkodzić wzrostowi gospodarczemu – stwierdził Harker.