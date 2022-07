Heathrow ogranicza przepustowość lotniska

Największe europejskie lotnisko pod względem liczby lotów i pasażerów ograniczyło swoją przepustowość. Heathrow w okresie od 12 lipca do 11 września ma obsługiwać dziennie „jedynie” 100 tys. pasażerów. Londyńskie lotnisko zmuszone też było do ograniczenia liczby lotów, co z miejsca przekłada się też na prace innych portów, co dodatkowo zakłóca i tak już naruszone siatki połączeń.

Podejmując decyzje o wprowadzeniu limitu, naszym celem jest ochrona lotów dla ogromnej większości pasażerów na Heathrow tego lata i zapewnienie, że każdy, kto podróżuje przez lotnisko, będzie miał bezpieczną i niezawodną podróż i dotrze do miejsca docelowego z bagażami – czytamy w komunikacie operatora lotniska.

Już w miniony poniedziałek Heathrow nakazał liniom lotniczym zrezygnować z 61 lotów, co miało wpływ na około 10 tys. pasażerów.

Również inni operatorzy portów lotniczych mają trudności z zaspokojeniem ożywionego popytu wśród pasażerów. Przykładowo amsterdamski Schiphol również wprowadził limit całkowitej liczby obsłużonych pasażerów do 67,5 tys. dziennie w lipcu.