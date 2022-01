Hiszpański rząd zobowiązał regulatora rynków finansowych (CNMV) do zaostrzenia nadzoru nad reklamami kryptowalut i innych aktywów cyfrowych, przede wszystkim w mediach społecznościowych, pisze Reuters.

Hiszpański rząd poinformował, że firmy będą musiały informować organ nadzorujący rynki finansowe o treściach, które znajdą się w reklamach kryptowalut z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem. Wymóg będzie obowiązywał w przypadku kampanii mających dotrzeć do co najmniej 100 tys. odbiorców.