Hossa przemysłowa w odwrocie

Wszystkie sektory gospodarki na giełdach europejskich znajdują się pod presją. Ale pod największą – producenci trwałych dóbr przemysłowych, czyli dotychczasowi wygrani pandemii. Możliwe, że oznacza to też oczekiwanie rychłego końca inflacji przemysłowej.

Obserwując notowania giełdowe przez ostatnie półtora roku można było sobie zadawać pytanie, gdzie znajduje się największy potencjał do wzrostu. W obliczu bessy to pytanie trzeba odwrócić i starać się wskazać spółki, które mają najmniejszy potencjał do spadku. Bardzo pomocna w tym kontekście może być analiza z perspektywy indeksów branżowych, ponieważ powalają one na wskazanie branż, które w najmniejszym stopniu będą wrażliwe na dwa główne ryzyka makroekonomiczne, czyli spowolnienie gospodarcze lub recesję oraz wysoką inflację.