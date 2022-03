HRE: Do Polski może przybyć 4 mln. uchodźców

Według SG od początku agresji Rosji na Ukrainę do rana we wtorek 1 marca, do Polski przybyło 377 tys. Ukraińców. Do Polski trafia ok. 70-80 proc. cywili uciekających przed wojną. Jeśli sytuacja się zmieni, to do Polski w najbliższym czasie trafić może 4 mln uchodźców z Ukrainy - poinformował we wtorek think thank Heritage Real Estate.

HRE w swojej analizie powołało się na ONZ, które przewiduje, że z Ukrainy do Polski może przybyć "nawet 5 milionów osób".