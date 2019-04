Huawei otwarte na sprzedaż chipów do iPhone'ów

Firma Huawei Technologies jest „otwarta” na sprzedaż chipów do smartfonów 5G firmie Apple. Taką deklarację złożył dyrektor naczelny chińskiego giganta technologicznego.

W wywiadzie udzielonym stacji CNBCi, założyciel i dyrektor generalny Huawei Ren Zhengfei powiedział, że firma rozważy sprzedaż swoich następnych generacji mobilnych chipów innym producentom smartfonów, w ramach potencjalnie dużej zmiany strategii.

Zobacz więcej Huawei fot. Bloomberg

Jesteśmy pod tym względem otwarci na Apple - stwierdził Ren.

Amerykański gigant z Cupertino, nie ma jeszcze w swoim portfolio iPhone'a z obsługą technologii 5G. Koncern prowadzi ostrą walkę prawną z producentem chipów Qualcomm i przechodzi na układy Intela w segmencie mobilnych chipów. Jednak – jak się spekuluje - chip 5G Intela jest opóźniony, co zagraża planom Apple, by w przyszłym roku ruszyć z dostawami iPhone'a 5G. To może zachęcić Apple do poszukiwania innego dostawcy układów.

Nie jest jasne, czy potencjalna transakcja Huawai z Apple nie spotkałaby się ze sprzeciwem amerykańskiego rządu, który wcześniej określił koncern Huawei jako poważny czynnik ryzyka dla bezpieczeństwa sprzętu telekomunikacyjnego i stara się ograniczyć jego sprzedaż.

Gotowość Huawei do sprzedaży swoich chipów 5G innym producentom smartfonów po raz pierwszy może mieć duży wpływ na Qualcomm i Intel, i stworzyć nowego liczącego się rywala dla amerykańskich gigantów technologicznych.