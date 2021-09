Huawei: przychody ze smartfonów o 30-40 mld USD niższe w tym roku

Eric Xu, szef Huawei Technology poinformował, że smartfonowy biznes chińskiej spółki osiągnie w tym roku przychody niższe o 30-40 mld USD, donosi Reuters.

Hu powiedział, że choć spółka „przyzwyczaiła się żyć z sankcjami USA”, które nałożono na nią w 2019 roku, to biznes urządzeń 5G nie zdołał zrekompensować spadku zanotowanego przez dział smartfonów. Xu powiedział, że jego największą nadzieją jest istnienie firmy w perspektywie dalszych 5 do 10 lat. Przyznał, że choć rozwój branży półprzewodnikowej Chin jest obiecujący, to nie jest ona wciąż w stanie zapobiec problemom z łańcuchami dostaw, z którymi boryka się Huawei.