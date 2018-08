Huawei wyprzedziło Apple w dostawach smartfonów

Chiński koncern Huawei Technologies uczynił kolejny historyczny krok. Po raz pierwszy udało mu się dostarczyć na rynek więcej smartfonów niż Apple. W efekcie, w drugim kwartale 2018 r. Huawei zdobyło drugą pozycję w tym rankingu wyprzedzone jedynie przez Samsunnga.

Według danych firmy IDC, zajmującej się badaniem rynku telekomunikacyjnego, w okresie kwiecień-czerwiec 2018 r. Huawei dostarczyło na rynek 54,2 mln smartfonów, co daje 41-proc. wzrost względem analogicznego okresu 2017 r. Udział Huawei w rynku podliczono na 16 proc. Lider, południowokoreański Samsung Electronics kontrolował 21 proc. rynku (warto jednak zaznaczyć, że sprzedał mniej urządzeń niż rok wcześniej), zaś udział amerykańskiego „jabłuszka” obniżył się do 12 proc. co pozwoliło Apple jedynie na trzecie miejsce na „pudle” (porównywalny poziom sprzedaży jak przed rokiem, nieco ponad 40 mln sztuk). W pierwszej piątce znalazły się jeszcze dwie inne chińskie firmy, Xiaomi i Oppo.

Zobacz więcej Nowy wicelider: Huawei systematycznie pnie się w rankingach sprzedaży, coraz skuteczniej zagrażając dotychczasowym liderom rynku smartfonów fot. Bloomberg

Producenci smartfonów zza Wielkiego Muru zyskują coraz większy wpływ na rozwój rynku krajowego i ekspansję zagraniczną. Huawei rozwija się agresywnie w Europie i Afryce, chociaż jest zablokowane przez USA.

Rozwój Huawei jest co najmniej imponujący, podobnie jak jego zdolność do wejścia na rynki, na których do niedawna marka była w dużej mierze nieznana - uważa Ryan Reith, wiceprezes IDC ds. globalnych urządzeń mobilnych.

Globalny rynek smartfonów kontynuował jednak spowolnienie w drugim kwartale bieżącego roku. Dostawy urządzeń zmniejszyły się o 1,8 proc. do łącznie 342 mln sztuk. W 2017 r. – według wyliczeń IDC - liczba dostarczonych smartfonów spadła o 0,3 proc. co było pierwszym ujemnym wynikiem po latach silnego wzrostu.