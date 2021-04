Idzie wiosna w europejskich usługach

Marzec przyniósł zdecydowaną poprawę sytuacji w unijnym sektorze usług względem lutego za sprawą luzowania obostrzeń oraz poprawy nastrojów konsumentów, wywołanej szczepieniami. I choć w kwietniu w wielu krajach obostrzenia zaostrzano, to przypadek Wielkiej Brytanii pokazuje, że UE czeka od maja wyraźne przyspieszenie.

W całej strefie euro marzec przyniósł zdecydowaną poprawę w stosunku do ostatnich miesięcy, wskaźnik PMI wzrósł z 45,7 pkt w lutym do 49,6 pkt w marcu. Dane za ubiegły miesiąc dają powody do optymizmu również dlatego, że aktywność firm usługowych, choć już kolejny miesiąc znajdowała się w recesji, była wyższa niż prognozowano (48,8 pkt). Ponadto, w marcu po raz pierwszy od kilku miesięcy, odnotowano ożywienie w sektorze usług któregoś z krajów UE – stało się tak w Niemczech (51,5 pkt) i Irlandii. W przypadku tego pierwszego jest ono najszybsze od ponad 3 lat.