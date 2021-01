Ikea planuje rozpoczęcie sprzedaży części zamiennych sprzedawanych produktów, np. nóg sofy, czy poręczy foteli, aby poprawić swój wpływ na środowisko.

Szwedzki gigant meblowy zastrzega, że plany są we wstępnej fazie i nie może jeszcze podaż żadnych terminów. Uważa, że przedłużenie życia starszym meblom nie będzie miało dużego wpływu na sprzedaż nowych.

BBC zwraca uwagę, że to kolejna inicjatywa spółki mająca na celu poprawienie wpływu na środowisko. W ubiegłym roku Ikea rozpoczęła odkupywanie od klientów niektórych swoich mebli w zamian za kupony pozwalające na zakup nowych z dużą zniżką. Wszystko to wiąże się z celem, którym jest „biznes w obiegu zamkniętym z pozytywnym wpływem na klimat do 2030 roku”.