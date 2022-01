Ile zarabiają specjaliści IT

Liczba ofert w branży IT w ciągu roku wzrosła o 236 proc. Na najwyższe zarobki mogą liczyć specjaliści znający Javę, Pythona i iOS-a.

W minionym roku w branży IT znacznie wzrosła liczba wakatów – wynika z raportu portalu No Fluff Jobs. Odnotował on rekordową liczbę prawie 91 tys. ogłoszeń. To aż o 236 proc. więcej niż rok temu. Zarobki w tej branży też poszybowały w górę. Mediana minimalnych wynagrodzeń wzrosła o 8,33 proc. do 13 tys. zł, a maksymalnych o 9,5 proc. do 18,4 tys. zł.

Zobacz także Informatyczki zarabiają niewiele mniej od kolegów

Najczęściej poszukiwani pracownicy w IT to specjaliści od backendu. Skierowanych do nich ogłoszeń było aż o 160 proc. więcej niż w 2020 r. Na kolejnych miejscach znaleźli się specjaliści od frontendu i fullstack. Wszystkie trzy kategorie odpowiadały w sumie za 54 proc. wszystkich ogłoszeń. Jednak ogłoszeń dotyczących backendu było ponad dwa razy więcej niż dwóch pozostałych kategorii razem wziętych. W minionym roku wzrosła też popularność specjalizacji, które nie wymagają znajomości kodu. Dominowały tu kolejno: product management (wzrost liczby ofert o 315 proc.), UX/design (243 proc.) i business analysis (159 proc.). Ponadto znaczące wzrosty zanotowało także security (366 proc.) i AI (356 proc.), czyli kategorie dużo bardziej związane z twardym IT. W przypadku umów B2B, na największe zarobki w Polsce mogli liczyć specjaliści w kategoriach security (18,5-25 tys. zł netto), DevOps (16,8-23,5 tys. zł netto) oraz big data (16-22 tys. zł netto). Natomiast w kontekście technologii największe zarobki w 2021 r. były oferowane specjalistom znającym Javę, Pythona i iOS-a. W każdej z nich mediany dolnych widełek wynagrodzeń oferowanych na umowie B2B oscylowały wokół 15 tys. zł netto albo więcej, a górne były na poziomie powyżej 20 tysięcy. Wśród ogłoszeń, w których oferowano umowę o pracę, stawki wynagrodzenia były bardziej wyrównane. Na wyróżnienie zasługują tu iOS i Node.js. Raport pokazuje także, że w 2021 r. aż trzy czwarte ogłoszeń dotyczyło umowy B2B. Natomiast umowy zlecenie i o dzieło praktycznie przestały być proponowane. Patrząc na rynek pracy IT przez pryzmat doświadczenia, jakiego dotyczyły oferty, dominowały ogłoszenia kierowane do midów, czyli osób mających ponad dwa lata doświadczenia w branży. Oferty dla nich stanowią już 64,17 proc. wszystkich.