Indie odnotowały rekordowe zapotrzebowanie na energię elektryczną

Jak wynika z danych indyjskiego operatora sieci energetycznych, w czwartek szczytowe zużycie prądu osiągnęło rekordowy poziom 210,8 GW. Ministerstwo energetyki spodziewa się, że tego lata zapotrzebowanie wzrośnie nawet do 220 GW, co może zmusić elektrownie do importu węgla.

– Zapotrzebowania na energię elektryczną nie zmaleje. Albo przygotujemy się na wyższe ceny, wywołane drogim importem węgla, albo mogą czekać nas przerwy w dostawach prądu – powiedział Rupesh Sankhe, wiceprezes Elara Capital India w Bombaju.