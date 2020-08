Indonezja nakłada podatek na Disneya, Facebooka i TikToka

Indonezja rozszerzyła listę firm technologicznych, które będą zobowiązane do płacenia 10 proc. podatku VAT w tym kraju. Dopisano do niej Disneya, Facebooka i TikToka, pisze Reuters.

Zgodnie z wprowadzonymi w ubiegłym miesiącu przepisami, zagraniczne firmy niebędące rezydentami, które sprzedają produkty i usługi cyfrowe w Indonezji o wartości co najmniej 600 milionów rupii (41 039,67 USD) rocznie lub które generują roczny ruch od co najmniej 12 000 użytkowników, są zobowiązane do zapłacenia 10 proc. podatku VAT.