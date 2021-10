Inflacja na Filipinach nieco wyhamowała

Po osiągnięciu najwyższego poziomu od 2018 r., inflacja cen konsumenckich na Filipinach nieco spowolniła we wrześniu w czym pomogły spadki cen żywności kosztów transportu.

Tamtejszy urząd statystyczny wyliczył, że inflacja CPI wyhamowała we wrześniu 2021 r. do 4,8 proc. z 4,9 proc. w sierpniu. Odczyt zaskoczył ekonomistów, których mediana prognoz zakładała bowiem wzrost CPI do 5,1 proc. Wynik wpisała się też w dolny kraniec widełek, jakie filipiński bank centralny prognozował w sierpniu (4,8-5,6 proc.).

Zdaniem Benjamina Diokno, szefa Banku Centralnego Filipin, inflacja powinna ustabilizować się w pobliży środka celu jaki przyjęła instytucja zakładając przedział 2 do 4 proc., zarówno w roku 2022, jak i 2023. Podkreślił przy tym, że oczekiwania inflacyjne są głęboko zakorzenione we wspomnianym przedziale.