Inflacja na Węgrzech najniższa od roku

Wzrost cen w węgierskiej gospodarce wyraźnie wyhamował, schodząc do najniższego poziomu od roku. Okupione to jest jednak przedłużającą się recesją.

Według danych urzędu statystycznego, inflacja cen konsumenckich w sierpniu 2023 r. spowolniła do 16,4 proc. w ujęciu rocznym schodząc do najniższego poziomu od sierpnia rok wcześniej. W lipcu CPI wyniosła 17,6 proc. Odczyt przekroczył jednak medianę prognoz ekonomistów, która zakładała zniżkę do 16,3 proc.

W porównaniu z lipcem ceny wzrosły o 0,7 proc.

Spadek cen z jednej strony może cieszyć, jednak z drugiej jest boleśnie odczuwany przez całe społeczeństwo. Towarzyszy mu bowiem recesja gospodarcza, która trwa już od czterech kwartałów.

Rządowa prognoza sugeruje, że w IV kwartale bieżącego roku inflacja zejdzie do wartości jednocyfrowych.

Złagodzenie presji inflacyjnej pozwoliło węgierskiemu bankowi centralnemu na zmianę stanowiska na bardziej gołębie. Od maja rozpoczął on cykl obniżania stóp procentowych z najwyższego w Unii Europejskiej poziomu, tnąc je sukcesywnie o 100 punktów bazowych co miesiąc. W rezultacie referencyjna stawka spadła z 18 do 14 proc.