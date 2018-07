Inflacja nie mierzy wysoko

Audioteka wyśle Krzyżaków do Chin

Choć największym na świecie rynkiem audiobooków jest USA, to polska Audioteka patrzy w innym kierunku: na Daleki Wschód. Przed krajowym liderem w dziedzinie produkcji i dystrybucji mówionych książek otwiera się szansa, by zaistnieć na gigantycznym chińskim rynku. Wszystko dzięki propozycji, jaką spółka dostała od Instytutu Książki. We współpracy z nim przygotowała superprodukcję „Krzyżaków” Henryka Sienkiewicza, która ma promować polskie stoiska na rozpoczynających się w przyszłym tygodniu targach książki w Pekinie. — To najważniejsza impreza tego typu w Chinach. W tym roku Polska jest gościem specjalnym, a przygotowany przez nas specjalnie na to wydarzenie audiobook „Krzyżacy” ma być główną atrakcją polskiego stoiska — mówi Marcin Beme, prezes i największy akcjonariusz Audioteki. Rynek z potencjałem Okazja, by wejść na chiński rynek z przytupem, może się szybko nie powtórzyć. Dlatego Audioteka zamierza z niej skorzystać. Przygotowana przez nią wersja „Krzyżaków” zasługuje na miano superprodukcji. W jej nagraniu udział wzięło aż 40 rozpoznawalnych chińskich aktorów. Audiobook będzie miał także własną...