Inflacja rośnie, koniunktura słabnie

Najświeższe dane z polskiej gospodarki rozczarowały. W III kwartale spadek PKB powinien być mniejszy, a ceny przystopują w przyszłym roku

Nie sprawdziły się prognozy ekonomistów dotyczące ważnych wskaźników gospodarczych. Inflacja, zamiast nieco spaść z poziomu 2,9 proc. odnotowanego w sierpniu, wzrosła do 3,2 proc., natomiast wskaźnik koniunktury PMI dla przemysłu, który miał skoczyć z 50,6 proc. do 51,9 pkt, zwiększył się do tylko 50,8 pkt. Pytanie brzmi, czy to sygnał do niepokoju, czy jedynie jednorazowy wyskok w bezproblemowym powrocie gospodarki do normalności.