Inflacja w Argentynie galopuje, ale stopy procentowe mogą pozostać bez zmian

Argentyński bank centralny prawdopodobnie utrzyma referencyjną stopę procentową na niezmienionym poziomie mimo inflacji, która osiągnęła najwyższy poziom od ponad trzech dekad. Decydenci spodziewają się spowolnienia presji cenowej w dalszej części roku - przekazał w czwartek Bloomberg.

Władze monetarne Argentyny planują utrzymać stopy procentowe na poziomie 118 proc., jak ustaliła agencja. Inflacja w kraju wzrosła do 124 proc. w ujęciu rocznym w sierpniu., jak wynika z danych opublikowanych w środę. W skali miesięcznej odnotowano wzrost do 12,4 proc.,czyli najszybciej od lutego 1991 r. Decydenci mimo to liczą, że we wrześniu spadnie do 10 proc., a następnie w październiku do jednocyfrowego poziomu.

Dewaluacja peso argentyńskiego

Niekontrolowany wzrost cen w Argentynie jest jednym z najszybszych na świecie. Sytuacja gospodarcza pogorszyła się dodatkowo po tym, jak w sierpniu rząd zdewaluował peso o 18 proc.Deprecjacja waluty nastąpiła dzień po ogłoszeniu wyniku prawyborów, w których pierwsze miejsce zajął libertariański ekonomista Javier Milei.