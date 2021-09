Inflacja w Brazylii najwyższa od lat

Podobnie jak wiele innych, również brazylijska gospodarka boryka się z ogromną presja inflacyjną, która pchnęła indeks cen konsumpcyjnych do najwyższego poziomu od dwóch dekad, informuje Reuters.

W sierpniu 2021 r. inflacja cen konsumpcyjnych mierzona referencyjnym wskaźnikiem IPCA odnotowała wzrost rzędu 0,87 proc. w ujęciu miesięcznym, przebijając medianę prognoz na wysokości 0,71 proc. To najwyższy poziom wskaźnika dla tego miesiąca od 2000 r.

Dane agencji statystycznej IBGE wskazują przy tym, że liczona w ujęciu 12-to miesięcznym inflacja odnotowała pułap 9,68 proc. również przebijając konsensus rynkowy, który wyniósł 9,50 proc. W lipcu wskaźnik wyniósł 8,99 proc. To najwyższy poziom inflacji rocznej od lutego 2016 r.

Wśród głównych przyczyn tak znaczącej aprecjacji wymienia się m.in. osłabienie krajowej waluty (reala) co podwyższa ceny importu. Na to nałożyła się też susza podbijająca ceny żywności. Drożejąca ropa doprowadziła z kolei do wzrostu cen paliw, benzyna podrożała już w tym roku o 31 proc., zaś mocny wzrost stał się też udziałem energii.