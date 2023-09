Inflacja w Hiszpanii przyspieszyła

Inflacja w Hiszpanii ponownie wzrosła. Jak podała w środę krajowa agencja statystyczna, ceny konsumpcyjne zaliczyły w sierpniu aprecjację o 2,4 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, z 2,1 proc. w poprzednim miesiącu, do czego przyczyniły się koszty paliwa – donosi agencja Bloomberg.

Wynik był zgodny z medianą szacunków z ankiety przeprowadzonej wśród ekonomistów agencji Bloomberg. To drugi z rzędu miesiąc przyspieszenia.

Dane liczbowe czwartej co do wielkości gospodarki regionu zapoczątkowują ponad 24-godzinne raporty krajowe, które ostatecznie doprowadzą do czwartkowej publikacji informacji o inflacji w strefie euro, która prawdopodobnie pokaże, że podstawowa presja cenowa nadal utrzymuje się na poziomie powyżej 5 proc.

To ponad dwukrotnie więcej niż zakładali urzędnicy EBC, którzy uznali dane z tego tygodnia za kluczowe dla decyzji, jaka będzie miała miejsce 14 września.

Decydenci ustalą wówczas, czy do stłumienia inflacji potrzebna jest dziesiąta z rzędu podwyżka kosztów finansowania zewnętrznego, czy też strefa euro jest na tyle słaba, że potrzebuje przerwy w podnoszeniu stóp procentowych.