Inflacja w Norwegii wyhamowuje zwiększając szanse na zakończenie cyklu zacieśniania

Wzrost cen w norweskiej gospodarce nieoczekiwanie wyhamował, co daje nadzieję, że władze monetarne mogą być bliskie zakończenia serii podwyżek stóp procentowych, informuje Bloomberg.

Według danych urzędu statystycznego, inflacja cen konsumenckich w sierpniu w Norwegii spowolniła do 4,8 proc. w ujęciu rocznym z 5,4 proc. w lipcu. Odczyt okazał się dużo lepszy od oczekiwań ekonomistów, których mediana prognoz zakładała utrzymanie dynamiki z poprzedniego miesiąca.

Optymistycznie też wygląda kwestia inflacji bazowej, nie uwzględniającej cen produktów energetycznych, ale obejmująca zmiany podatkowe. W jej przypadku można mówić wręcz o pozytywnym zaskoczeniu, gdyż zamiast spodziewanego wzrostu, spadła do 6,3 proc. rok do roku z 6,4 proc. w lipcu przy prognozie na poziomie 6,6 proc.

Dzisiejsze dane potwierdzają, że polityka monetarna prowadzona przez Norges Bank mocno odciska się na budżetach gospodarstw domowych, które systematycznie ograniczają wydatki co doprowadziło do stagnacji gospodarki. Zwiększa to prawdopodobieństwo, że po spodziewanej przyszłotygodniowej podwyżce stóp o 25 punktów bazowych do poziomu 4,25 proc. bank centralny wstrzyma, a nawet zakończy cykl zacieśniania, by wspomóc ożywienie gospodarcze.