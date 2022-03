Według środowych danych rosyjskiego urzędu statystycznego, wzrosły ceny prawie wszystkich produktów, od chleba po benzynę. Najmocniej drożały zboża, cukier i materiały budowlane - odpowiednio o 18 proc., 20,6 proc. i 22,5 proc.

Dane zebrano jeszcze przed inwazją na Ukrainę. Według rosyjskiego resortu gospodarki, już 4 marca wskaźnik wzrósł do 10,42 proc. w ujęciu rocznym.

Rosyjski bank centralny gwałtownie podniósł w ubiegłym tygodniu swoją referencyjną stopę procentową - z 9,5 do 20 proc. W środę parlament oświadczył, że jest gotowy do wprowadzenia do porządku obrad ustaw mających na celu uregulowanie cen żywności, leków i innych towarów.