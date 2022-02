Analitycy spodziewali się, że dynamika wzrostu cen w 19 krajach strefy euro spowolni do 4,4 proc. rok do roku.

Największy wpływ na wskaźnik inflacji miały ceny energii, które wzrosły o 28,6 proc. w ujęciu rocznym. Żywność, alkohol i wyroby tytoniowe drożały o 3,6 proc. rok do roku, a usługi o 2,4 proc. rok do roku.

Kraje, w których inflacja HICP rośnie najmocniej, to Litwa (12,2 proc. rok do roku) oraz Estonia (11,7 proc. rok do roku).