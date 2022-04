Według wenezuelskiego banku centralnego w marcu 2022 r. inflacja wzrosła jedynie o 1,4 proc. w ujęciu miesięcznym po wzroście o 2,9 proc. miesiąc wcześniej.

Tymczasem jak szacuje Reuters, skumulowany wzrost cen w ciągu ostatnich 12 miesięcy osiągnął na koniec marca poziom 284,4 proc., podczas gdy w pierwszym kwartale 2022 r. ceny zwiększyły się o 11,4 proc.

Wyhamowanie dynamiki to m.in. rezultat łagodzenia kontroli walutowej, co ma pozwolić na szerszy obieg twardej waluty. Jednak, jak ostrzegają ekonomiści, trend spowolnienia inflacji może zostać odwrócony po wprowadzeniu w tym miesiącu podatku od operacji w twardej walucie, co ma na celu zwiększenie dochodów rządu.

Od zeszłego roku Wenezuela boryka się z hiperinflacją.