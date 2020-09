Inflacyjna zagadka trwa

Wskaźniki gospodarcze szaleją, a jeden ledwo drgnie — inflacja. Zdania co do tego, jak długo to potrwa, są podzielone.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w sierpniu o 2,9 proc. względem sierpnia 2019 r. — poinformował GUS. To oznacza, że poziom cen spadł o 0,1 pkt proc. względem lipcowego szacunku, kontynuując trwający od czerwca spadek inflacji. Ciągle największym czynnikiem pompującym poziom inflacji są ceny usług, które są wyższe niż w sierpniu 2019 r. aż o 6,6 proc. w konsekwencji zaostrzonych rygorów sanitarnych. Towary podrożały jedynie o 1,5 proc. Inflacja bazowa ciągle utrzymuje się na poziomie najwyższym od 20 lat, jednak znowu nieznacznie spadła, z 4,3 proc. w lipcu do 4,1 proc. w sierpniu.