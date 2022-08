Innoglobo: dotacje na projekty badawcze

Granty pomogą przedsiębiorcom w nawiązaniu współpracy B+R z partnerami zagranicznymi. W puli jest 10 mln zł.

To już druga edycja konkursu Innoglobo. Poprzedni nabór udowodnił, że polscy przedsiębiorcy i naukowcy nie obawiają się wypłynąć na szerokie wody.

– Potrafią zachęcić do współpracy znaczących graczy B+R z całego świata, wspólnie podejmując poważne wyzwania – mówi dr Remigiusz Kopoczek, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Wnioski o dofinansowanie można składać do 30 września. W puli jest 10 mln zł. Minimalna kwota wsparcia zadań w ramach projektu to 400 tys. zł, natomiast maksymalna – 1,5 mln zł.

Konkurs Innoglobo umożliwia przedsiębiorcom znad Wisły współpracę z dowolnym partnerem zagranicznym. Głównym atutem naboru jest brak ograniczeń tematycznych. W ostatnim konkursie dotowane były bardzo różnorodne pomysły: od nowoczesnych technologii biomedycznych, przez inteligentne rozwiązania przemysłowe po specjalistyczne metody oczyszczania ścieków i innowacje drogowe. Polscy przedsiębiorcy realizują te projekty z firmami i jednostkami naukowymi m.in. z Belgii, Chorwacji, Hiszpanii, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Indii i Omanu.

– Ciągle zadajemy sobie pytanie, jak jeszcze skuteczniej wspierać innowatorów, którzy mają globalne ambicje. Konkurs jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie. Dzięki Innoglobo przedstawiciele biznesu mogą nawiązać współpracę z partnerami zagranicznymi, w tym przedsiębiorcami i jednostkami naukowymi. Co ważne, projekty międzynarodowe mogą dotyczyć rozmaitych dziedzin. Ponadto przyznajemy finansowanie adekwatne do działań planowanych w ramach przedsięwzięcia– mówi Remigiusz Kopoczek.

Jeden z najwyżej ocenionych w pierwszym konkursie projektów dotyczy problemu uzależnień od opioidów. Są to substancje farmakologicznie aktywne, które radzą sobie z najcięższym i przewlekłym bólem różnego pochodzenia. Mają dość szerokie zastosowanie w medycynie. Problem w tym, że pacjenci mogą się łatwo od nich uzależnić. Beneficjent konkursu Innoglobo, polsko-amerykańskie konsorcjum dwóch firm: Transfer of Science z Warszawy i Vasa Therapeutics z rejonu San Diego, chce stworzyć i wprowadzić na rynek innowacyjną postać leku opioidowego.

– Planujemy opracować taki produkt leczniczy, który skutecznie zniechęci pacjenta jeszcze nieuzależnionego lub niestety już uzależnionego do stosowania opioidów w dawce przekraczającej zalecenia terapeutyczne – zapowiada prof. Arkadiusz Szterk, prezes Transfer of Science.