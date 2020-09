Inovo finansuje e-komunikację

Chatboty, voiceboty, automatyzacja obsługi są ostatnio chołubione przez inwestorów. Zyskało na tym Zowie.

Spółka działająca wcześniej pod nazwą Chatbotize, a obecnie Zowie, wspięła się na pierwszy szczebel inwestycyjnej drabiny na rynku venture capital — pozyskała 2,4 mln zł w ramach tzw. rundy seed. Kapitał wyłożył rodzimy fundusz Inovo Venture Partners. Dołączyli do niego polscy i zagraniczni aniołowie biznesu, wśród nich Avi Wiesenberg, były dyrektor zarządzający i wiceprezes ds. sprzedaży międzynarodowej w SimilarWeb, i związany z WiseStampem izraelski przedsiębiorca z doświadczeniem w obszarze SaaS (oprogramowanie jako usługa) Ariel Finkelstein, który wszedł do zarządu Zowie. Inwestorzy uwierzyli w przyszłość narzędzi do komunikacji i obsługi klienta, nad którymi pracuje polska spółka. Start-up dał się już poznać na rynku m.in. jako twórca chatbotów. Firma odpowiadała np. za wdrożenie automatycznego komunikatora zintegrowanego z Messengerem w serwisie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.