Instrukcja obsługi przyszłości

Rozwój nowych technologii to dla firm nie tylko szansa, ale też ogromne wyzwanie. Uczestnicy „Future Thinkers”, wspólnego projektu Dell Technologies, CIONET Polska, Digital Excellence oraz infuture institute, spróbują określić, jak możemy się na nie przygotować

Do 2030 r. zniknie aż 47 proc. istniejących obecnie profesji, a sporą część pracy należącej dziś do człowieka przejmą roboty i sztuczna inteligencja. Pojawią się nowe zawody, najpewniej wykonywane zdalnie, bo jak wynika z raportu Intuit, już ok. 2020 r. około 40 proc. pracowników w USA będzie funkcjonowało niezależnie. Jeśli jednak przyjdzie nam pracować w biurze, to dowiezie nas tam pojazd autonomiczny. Prawdopodobnie wynajmowany, a nie posiadany na własność, na co wskazuje rozwijający się trend, by „używać, nie kupować”. Dojedziemy...