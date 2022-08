Inteligente metki zyskują u inwestorów

Technologia RFID istnieje na rynku już kilkadziesiąt lat, a jej popularność nie słabnie, o czym może świadczyć fakt, że wartość globalnego rynku wynosi ponad 10 mld USD i wzrasta w tempie ok 10 proc. r/r. Dzieje się to głównie za sprawą jej masowego zastosowania w łańcuchach dostaw, procesach logistycznych, śledzeniu stanu zapasów, procesach realizacji zamówień czy sprzedaż detalicznej, czyli niemal w każdej branży. Technologia jest tania we wdrożeniu i nie ma wielkiej konkurencji, co pozwala sądzić, że będzie wykorzystywana jeszcze przez wiele lat. Przyszłością dla RFID jest szerokie zastosowanie w obszarze internetu rzeczy, który coraz częściej staje się elementem łańcucha dostaw, i możliwości połączenia z blockchainem. Pozwoli to na zwiększenie przejrzystości przepływów, znacznie lepsze zabezpieczenie łańcucha dostaw i automatyzację różnych operacji administracyjnych.