Inwestorów ukoi poczucie wpływu

Cechy osobowości mają związek z postawą wobec koronawirusa

Postawy ludzi i reakcje na obostrzenia, nałożone w czasie pandemii, zbadali badacze z Brazylii, kraju bardzo mocno dotkniętego przez koronawirusa SARS-CoV-2. „Okazało się, że stosowanie się do zaleceń stanowi większe wyzwanie dla osób z wysokim poziomem wrogości, nieufnych, ze skłonnością do podejmowania ryzyka i impulsywnością. Te osoby były mniej empatyczne wobec innych i miały większą tendencję do negowania nałożonych obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych” – mówi w wywiadzie dla „Pulsu Medycyny” dr n. med. Sławomir Murawiec, specjalista psychiatra, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.