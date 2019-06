Inwestorzy dają Polsce mocną tróję

3,7 punktu na 5 – to jedna z najwyższych w historii ocen wystawionych nam przez zagraniczne firmy. Niestety, na złe prawo narzekają mocniej

Rekord obroniony – tak Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) podsumowuje wyniki 12. badania klimatu inwestycyjnego. Rzeczywiście: 95 zagranicznych inwestorów obecnych w Polsce przyznało jej łączną ocenę 3,71 pkt w pięciostopniowej skali. Rok temu było to 3,71 pkt, a w 2016 r. - rekordowe 3,72 pkt. Najlepiej wypadamy w oczach Brytyjczyków, którzy przyznali nam 4,5 pkt. Najgorzej ocenili nas Szwedzi, na 3,3 pkt, ale to wciąż pozytywny wynik.

94 proc. firm zainwestowałoby w naszym kraju ponownie. To lepiej niż rok temu, gdy odsetek spadł do 92 proc. z rekordowych 98 proc. w 2017 r.



Złe się pogorszyło

Atutami Polski są czynniki makroekonomiczne: wielkość rynku wewnętrznego i stabilność ekonomiczna, a także środowisko biznesowe, do którego można zaliczyć lojalność pracowników, wydajność pracy, transparentność i rzetelność partnerów biznesowych oraz współpracę z administracją lokalną.

Spośród 24 czynników zaproponowanych przez autorów raportu zagraniczni inwestorzy kolejny raz najniżej oceniają te związane z legislacją, biurokracją i systemem podatkowym. Na te kwestie skarżą się od lat, a w tegorocznej edycji niemal wszystkie uległy pogorszeniu. Najniżej przedsiębiorcy ocenili stałość i przewidywalność prawa, druga od końca jest efektywność sądownictwa gospodarczego, a trzecia – jasność i spójność przepisów prawnych. Niżej niż rok wcześniej ocenione zostały podatki (wysokość i formalności). To efekt zmienności przepisów. Z badania Grant Thorntona wynika, że 2018 r. był rekordowy pod względem liczby stron uchwalonego w Polsce prawa podatkowego. Wymieniona została prawie jedna czwarta treści ustaw podatkowych - to najwyższy wynik od 2004 r.

- Czynniki związane z kondycją prawa i sądownictwa w naszym kraju to główny obszar do poprawy, gdyż właśnie te wskaźniki zostały ocenione najniżej. W dodatku w porównaniu z minionym rokiem oceny tych wskaźników najbardziej się pogorszyły. Biurokracja jest obecnie największą barierą rozwoju przedsiębiorstw zagranicznych w naszym kraju - mówi Przemysław Polaczek, partner zarządzający w Grant Thornton.

Nadzieję na lepsze daje badanie Grant Thorntona „Barometr Prawa”. Wynika z niego, że 2018 r. weszło w życie o 46 proc. mniej stron maszynopisu nowych aktów prawnych niż rok wcześniej, co jest najlepszym wynikiem od lat.



Inwestycje w górę

Mimo minusów więcej firm niż rok temu planuje wzrost inwestycji: 52 proc. wobec 48 proc. w 2018 r. 35 proc. nie przewiduje zmian (rok temu: 41 proc.), a 8 proc. (tyle samo, ile w 2018 r.) uważa, że inwestycje spadną.

– Planowany wzrost inwestycji to pozytywny sygnał. To samo mówią nam klienci - podkreślają, że kluczowa jest dla nich dostępność wykwalifikowanych specjalistów. Aspekt wyszkolonej kadry pracowniczej będzie stanowić przewagę konkurencyjną Polski w najbliższych latach – komentuje Scott Solberg, dyrektor zarządzający pionem bankowości komercyjnej i globalnej HSBC w Polsce.

Wzrost zatrudnienia planuje więcej firm niż rok temu (61 proc. wobec 56 proc.), ale więcej też zamierza zwalniać – 10 proc. wobec 3 proc. w 2018 r.

– Z perspektywy rozwoju polskiej gospodarki najważniejsze są inwestycje, które przynoszą zaawansowane technologie, miejsca pracy dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Oferta, jaką kieruje Polska do zagranicznych inwestorów, premiuje inwestycje o wysokiej wartości dodanej, skutkując ponadczterokrotnym wzrostem nakładów inwestycyjnych w okresie ostatnich trzech lat. Perspektywa na przyszłość jest obiecująca, ponieważ takich projektów mamy obecnie w portfelu najwięcej – mówi Jan Kamoji-Czapiński, dyrektor obszaru inwestycji w PAIH.

W 2018 r. agencja zakończyła 71 projektów wartych 2,13 mld EUR. W 2015 r. było to 500 mln EUR.